وزير الخارجية يستقبل وفداً من البرلمان التشيكي

عمان – استقبل وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم الثلاثاء، وفداً من أعضاء لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان التشيكي برئاسة لوبومير زاوراليك، والذي يقوم بزيارة عمل للمملكة.

واستعرض الصفدي وأعضاء الوفد آفاق تطوير التعاون الثنائي، مؤكدين وجود مساحات واسعة لزيادة التعاون الاقتصادي والسياحي والاستثماري بما يخدم مصلحة البلدين.

وأطلع الصفدي، أعضاء الوفد على المستجدات الإقليمية، خصوصاً تلك المرتبطة بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي والأزمة السورية والحرب على الإرهاب ومواقف الأردن تجاه أبرز قضايا المنطقة والجهود التي تقوم بها المملكة لحل الأزمات الإقليمية وفق أسس تحقق الأمن والاستقرار والسلام.

وثمن أعضاء الوفد أهمية جهود جلالة الملك عبدالله الثاني في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين، مشددين على الحرص على تعزيز العلاقات الأردنية التشيكية.-(بترا)