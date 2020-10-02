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وزير الخارجية يعلن عن إصابة 16 موظفا في الوزارة

منذ ساعتين
وزير الخارجية أيمن الصفدي

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عمان – الغد- أعلن وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي عن إصابة 16 موظفا في الوزارة.

وقال الصفدي في تغريدة له إن الوزارة قد قامت بأخذ جميع الإجراءات الوقائية حسب البروتوكولات الطبية المعتمدة وتتم المتابعة وفقها

وأضاف”الوزارة تطبق الإجراءات الوقائية حيث التزام الكمامات والتباعد الاجتماعي.وندعو الله السلامة للجميع. حمى الله أردننا الأبي”

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