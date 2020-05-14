وزير الخارجية يلتقي سفراء الاتحاد الأوروبي في عمان

عمان -الغد- التقى وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي اليوم الخميس سفراء دول الاتحاد الأوروبي وسفيرة الاتحاد المعتمدين لدى المملكة في اجتماع بحث التعاون والتنسيق بمواجهة جائحة كورونا وتبعاتها الاقتصادية والاجتماعية، وركز على المستجدات المرتبطة بالقضية الفلسطينية.

واستعرض الصفدي الإجراءات التي اتخذتها المملكة لمواجهة الجائحة وانعكاسات ذلك على الاقتصاد الوطني. وشدد الصفدي على أهمية بلورة جهد دولي جماعي للتعامل مع تبعات الجائحة، وقدم تعازي المملكة بضحايا الجائحة. كما ثمن الصفدي الدعم الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي ودوله لرفد جهود المملكة بهذا السياق، مؤكدا استعداد الأردن تقديم أي إسناد يستطيعه بمواجهة الجائحة. إلى ذلك، أكد وزير الخارجية وشؤون المغتربين أهمية دور الاتحاد الأوروبي في جهود التصدي لأي قرار إسرائيلي بضم أراض فلسطينية محتلة. وقال الصفدي، إن قرار الضم إن نفذ سينسف الأسس التي قامت عليها كل الجهود السلمية على مدى العقود الماضية وسيقتل حل الدولتين وسيجعل خيار الدولة الواحدة مآلاً محتوماً، ما سيضع العالم اجمع أمام واقع يكرس نظام التمييز العنصري (الآبارثيد). وأكد وزير الخارجية ضرورة التحرك بفاعلية للحؤول دون ضم إسرائيل للمستوطنات وغور الأردن ومنطقة شمال البحر الميت في فلسطين المحتلة، حماية للقانون الدولي وحماية للسلام الشامل الذي يشكل ضرورة إقليمية ودولية. وشدد الصفدي، خلال اللقاء الذي تم قبيل اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي غداً سيكون موضوع الضم على أجندته، على ضرورة إطلاق مفاوضات جادة مباشرة لحل الصراع على أساس حل الدولتين ووفق القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

وثمن الصفدي موقف الاتحاد الأوروبي الواضح في رفض أي ضم للأراضي الفلسطينية خرقاً للقانون الدولي لن يُعترف به وتقويضاً للجهود السلمية، والمتمسك بحل الدولتين على أساس القانون الدولي سبيلا وحيداً لحل الصراع. وشدد الصفدي على ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي والاتحاد الأوروبي خصوصاً خطوات عملية تعكس رفض أي قرار إسرائيلي بالضم وتستهدف منع اتخاذه بشكل فاعل ومؤثر. وقال، إن دور الاتحاد الأوروبي ومواقفه هي أساسية ومحورية لحماية القانون الدولي ولحماية السلام خصوصاً بهذه المرحلة التي تواجه فيه كل الجهود السلمية خطر الانهيار الكامل. إلى ذلك شكر الصفدي الاتحاد الأوروبي ودوله على دعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين (الأنروا)، وشدد على أهمية ضمان توفير الدعم المالي اللازم الذي تحتاجه الوكالة. وفي سياق بحث التطورات الإقليمية، أكد الصفدي أهمية تشكيل الحكومة العراقية الجديدة برئاسة مصطفى الكاظمي وضرورة دعمها في جهودها حماية العراق ومصالحه وخدمة تطلعات الشعب العراقي الشقيق. وشدد الصفدي على ضرورة إسناد العراق في عملية إعادة البناء والإعمار وحماية أمنه واستقراره وسيادته. وأكد الصفدي حرص المملكة على تعزيز الشراكة الأردنية الأوروبية المميزة في جميع المجالات. وأكدت سفيرة الاتحاد الأوروبي والسفراء الذين تحدثوا خلال اللقاء أهمية الشراكة مع المملكة، وأشادوا بجهودها في مواجهة جائحة كورونا. وتم خلال اللقاء بحث عدد من القضايا الثنائية والإقليمية.