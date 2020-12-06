وزير الخارجية يلتقي وزيرة الداخلية البريطانية

المنامة – التقى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي اليوم وزيرة الداخلية البريطانية برتي باتيل، وبحث الصفدي وباتيل خلال اللقاء الذي تم على هامش الدورة السادسة عشرة لمؤتمر حوار المنامة آفاق زيادة التعاون بين المملكتين في عديد مجالات تعميقاً للعلاقات التاريخية والشراكة الاستراتيجية.

واستعرض الصفدي و باتيل المستجدات في المنطقة خصوصا تلك المرتبطة بالقضية الفلسطينية وجهود حل الأزمة السورية والتطورات في العراق.

وأكد الوزيران أهمية التنسيق بينهما في جهود حل أزمات المنطقة وتحقيق الأمن والاستقرار.

كما أكد الوزيران ضرورة دعم جهود الحكومة العراقية إعادة البناء وتثبيت الأمن والاستقرار، ذاك أن استقر العراق ضرورة لاستقرار المنطقة.

وأكد الوزيران إستمرار الشراكة في محاربة الإرهاب الذي يشكل عدوا مشتركا وبحثا سبل تفعيل التعاون في هذا السياق.