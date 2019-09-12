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وزير الخزانة الأميركي: واشنطن مستمرة بالضغط على إيران

منذ ساعتين

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واشنطن- أعلن وزير الخزانة الأميركي، الخميس، أنه لا خطط حتى الآن للقاء بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ونظيره الإيراني حسن روحاني.

وقال ستيفن منوتشين، في مقابلة مع شبكة “CNBC”، إن واشنطن لا تزال مستمرة حتى الآن في حملة الضغوط القصوى على إيران.

وحذر الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أمس الأربعاء، إيران من أن تخصيبها لليورانيوم سيكون “خطيرا جدا” عليها، وفي رد على سؤال حول سعيه للقاء روحاني، قال ترمب: “لا أسعى إلى أي لقاء مع الرئيس الإيراني في الجمعية العامة للأمم المتحدة”.

وقال ترمب للصحافيين في البيت الأبيض ردا على سؤال عن إمكانية تخفيف الولايات المتحدة حملة “الضغوط القصوى” على إيران “سنرى ما سيحدث”.

جاء ذلك بعد تقارير تحدثت عن خلافات بين مستشار الأمن السابق جون بولتون وترمب حول تخفيف العقوبات على إيران، حيث عارض بولتون الفكرة بشدة.

هذا وأعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني، الأربعاء، أن بلاده ستواصل تقليص التزاماتها النووية عند الضرورة. – العربية

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