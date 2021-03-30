ضبط 72 شخصا مخالفا للحجر المنزلي

عمان- الغد- قال وزير الداخلية مازن الفرايه ، أنه جرى ضبط 72 شخصا غير ملتزم باالحجر المنزلي في عدة مناطق بالمملكة، مخالفين بذلك أوامر الدفاع ، وتم تحويلهم للمستشفيات الميدانية لاستكمال مدة الحجر.

وقال وزير الداخلية ان البعض من هؤلاء المخالفين وبعد استكمال مدة الحجر بالمستشفيات الميدانية ، جرى تحويلهم للجهات القضائية المختصة ، وتم اصدار أحكام قضائية بحقهم ، تمثلت بفرض غرامة مالية مقدارها 500 دينار على كل شخص مخالف ، والبعض الآخر سيتم تحويلهم للجهات القضائية بعد استكمال مدة الحجر في المستشفيات الميدانية.

وشدد الفرايه على أن هذه الاجراء يأتي تنفيذا لأوامر الدفاع ، والتعليمات الصادرة بموجبه واستكمالا للجهود التي تقوم بها وزارة الداخلية بالتعاون مع الجهات المختصة ، حيث قامت لجان الكشف والبحث وفرق التفتيش المشكلة من قبل الحكام الاداريين بمتابعة المحجورين منزليا.

وجدد وزير الداخلية التأكيد على أن الجولات الميدانية على المحلات والأشخاص مستمرة للتأكد من التزامهم بأوامر الدفاع وشروط ومتطلبات الصحة العامة.