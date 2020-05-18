حماد: الاحتفال بعيد الاستقلال لا يتعارض مع اجراءات مواجهة كورونا

عمان- ترأس وزير الداخلية سلامة حماد في مبنى الوزارة، اليوم الاثنين، اجتماعا عن بعد مع محافظي الميدان عبر تقنية الاتصال المرئي والمسموع بحضور وزير الثقافة الدكتور باسم الطويسي وعدد من المعنيين لمناقشة الاجراءات والتحضيرات التي اتخذتها الجهات والمؤسسات الرسمية والخاصة للاحتفال بعيد الاستقلال وبما يتوافق مع الاجراءات الاحترازية والوقائية المتخذة للتعامل مع جائحة كورونا.

واكد حماد في بداية الاجتماع ان الاحتفال بهذه المناسبة العزيزة على قلوبنا جميعا، يأتي تعبيرا عما يجيش في صدور ابناء الاسرة الاردنية الواحدة من مشاعر عز وكبرياء بقيادتهم الهاشمية الحكيمة التي تمتلك الشرعية الدينية والقومية والتاريخية وتجسيدا وعرفانا بالإنجازات التي تحققت في المملكة منذ الاستقلال وعلى مختلف الصعد.

ووجه حماد محافظي الميدان الذين يرأسون المجالس التنفيذية والامنية في مناطق اختصاصهم الى التعاون والتنسيق مع جميع الجهات الرسمية والشعبية واتخاذ الاجراءات الامنية والادارية والتنظيمية اللازمة للاحتفال بهذه المناسبة العزيزة واظهارها بالشكل الذي يليق بهذا البلد واهله وقيادته الهاشمية، مشددا على ان فعاليات الاحتفال لا تتعارض مع الخطوات والاجراءات الحكومية المتخذة لمواجهة ازمة كورونا.

من جانبه، قال الدكتور الطويسي ان وزارة الثقافة التي تعمل كمنسق وطني بين الجهات المشاركة في الاحتفال ستقوم بجهود كبيرة في تنظيم الاحتفالات وذلك في ظل عدم امكانية اجراء الاحتفال بالطريقة التقليدية بسبب جائحة كورونا.

واكد المشاركون بالاجتماع انه تم وضع خطة للاحتفال تتضمن رفع الاعلام الاردنية على المنازل لإتاحة المجال امام المواطنين للاحتفال من منازلهم بهذه المناسبة العزيزة واجراء عروض جوية عسكرية من قبل نشامى سلاح الجو الملكي الاردني، وانطلاق موكب الفرح في محافظات عمان واربد والعقبة الذي تشارك فيه آليات عسكرية وامنية متنوعة وغيرها من الفعاليات التي لا تتعارض مع شروط السلامة العامة والاجراءات الاحترازية المتخذة للحد من كورونا.-(بترا)