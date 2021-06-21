وزير الداخلية يؤكد ضرورة تفعيل الدور التنموي للحاكم الاداري



السلط – أكد وزير الداخلية مازن الفرايه ضرورة تفعيل الدور التنموي للحاكم الاداري الى جانب المهام الأمنية والإدارية الاخرى التي يقوم بها ، وذلك لدفع ودعم المشاريع الانتاجية والخدمية وفقا لطبيعة ومزايا كل منطقة ، وتوفير التسهيلات والعناصر اللازمة لتشجيع السياحة وجذب المستثمرين وتوفير البنية التحتية اللازمة لذلك.

واضاف الفرايه خلال زيارته اليوم الاثنين إلى محافظة البلقاء ولقائه المحافظ والحكام الاداريين وممثلي القطاعات الشبابية المختلفة في المحافظة ” أن الحكومة وفي ظل انتشار جائحة كورونا عملت على تحقيق الموازنة بين الظروف الصحية والواقع الاقتصادي استنادا الى دراسات دقيقة ومعمقة ، ما تطلب اتخاذ قرارات صعبة ولكن مخرجاتها كانت جيدة ، وكان لها اثرا كبيرا في تخفيف تداعيات الجائحة على قطاعات مختلفة حيث تمكنا بحكمة جلالة الملك وتوجيهاته المستمرة من تجاوزها.

وفي معرض حديثه مع شباب المحافظة قال الوزير ” أن مستشفيات المملكة ما تزال تعمل بجاهزية عالية واجراءات اعطاء المطاعيم تسير بطريقة منظمة والاقبال عليها سيساعدنا كثيرا على فتح القطاعات بشكل أكبر واسرع ، لافتا الى أننا وقياسا بدول أخرى نجحنا في مواجهة الوباء لكنه لم ينته بعد وانما هناك انحسار في اعداد الاصابات بالفيروس وعلينا الاستمرار في الالتزام بالاجراءات الصحية والوقائية والالتزام بالكمامة والتباعد الاجتماعي .

وأشار إلى زيادة ومضاعفة اعداد الاشخاص المسموح لهم بالدخول الى المملكة عبر جسر الملك حسين ومن خلال المنصة من 500 شخص الى الف شخص يوميا بدون شرط المطعوم ، كاشفا عن التوجه بالسماح لمتلقي جرعتي المطعوم بالدخول الى المملكة دون اللجوء او التسجيل على المنصة.

وبين ” ان الدولة الاردنية وقيادتها الهاشمية الحكيمة تعي كل الظروف المحيطة سواء على مستوى الاقليم او على مستوى العالم وهي ظروف متغيرة ومع ذلك لدينا الوعي الكامل والقدرة على التعامل مع المستجدات والمتغيرات التي تحدث” .

وشدد الوزير على ان الشباب هم الركيزة الاساسية في بناء المجتمع وتطوره وهم فرسان التغيير وقادة المستقبل داعيا اياهم الى عدم الالتفات الى الشائعات والتصدي لها لما تسببه من اثار سلبية لصورة الاردن وسمعته الطيبة داخليا وخارجيا.

واضاف ان الاعداد الكبيرة من اللاجئين في الاردن فرضت علينا مسؤولية كبيرة وانهكت قطاعات الصحة والمياه والطاقة والتعليم والبنية التحتية داعيا دول العالم الى تحمل مسؤولياتها تجاه الاردن في هذا المجال.

وقال وزير الداخلية في حديثه مع الشباب ايضا ورده على استفساراتهم، أن الوضع المالي للأردن مستقر بالرغم من الظروف الصعبة التي فرضتها جائحة كورونا على الاردن كما هي على باقي دول العالم ، مؤكدا سعي الحكومة الحثيث لفتح افاق جديدة للإقتصاد من خلال تحفيز المشاريع الإنتاجية والإستثمارية وايجاد فرص عمل وتشجيع السياحة “

وطالب شباب البلقاء خلال اللقاء ، بضرورة أن تكثف الحكومة لقاءاتها مع الشباب في المحافظات والاستماع لهم مباشرة ، ووضعهم في صورة الاوضاع السياسية والاقتصادية والاسراع في تنفيذ المشاريع الكبيرة التي اقرت وتشغيل شباب المحافظة بها ، وتطوير منظومة حاضنة الاعمال والتوسع بها لتضم اكبر قدر ممكن من الشباب ، وضرورة تخفيف الاجراءات المتعلقة بحصولهم على الموافقات اللازمة لاقامة المشاريع، والتركيز على المنتج الرمزي لانه يعبر عن هوية الاردن ومناطقه المختلفة ، كما طالب الشباب بايجاد بدائل للمسارات السياحية في المحافظة بديلا لما تم ازالته.

وقدم محافظ البلقاء نايف الحجايا موجزا عن المحافظة من حيث المزايا النسبية التي تتمتع بها والاجراءات التي تم اتخاذها للحد من تداعيات جائحة كورونا مبينا ان الحالات شهدت تراجعا كبيرا وهناك اقبال كبير على اخذ المطاعيم .

كما قدم الحجايا شرحا عن الواقع الشبابي والخدمي وخارطة توزيع المراكز الشبابية والهيئات الثقافية والاندية الرياضية في المحافظة. – بترا