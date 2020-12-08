وزير الداخلية يتفقد مشروع شبكات تصريف مياه الأمطار في وسط البلد

عمان- الغد- تفقد وزير الداخلية سمير المبيضين اليوم الثلاثاء، مشروع شبكات تصريف مياه الامطار الذي يجري تنفيذه حاليا في منطقة وسط البلد.

وأكد وزير الداخلية خلال الجولة التي رافقه فيها امين عمان يوسف الشواربة، ومحافظ العاصمة الدكتور سعد الشهاب، ومدراء الأجهزة الامنية في المحافظة، ضرورة العمل والتنسيق بين جميع الجهات المعنية بتنفيذ المشروع بصورة تضمن انجازه وفقا للخطة الموضوعة.

وأشار المبيضين إلى أن المشروع الذي يهدف الى زيادة قدرة شبكات تصريف الامطار على استيعاب المياه السطحية، ومياه مجاري الوديان، سيسهم في تعزيز منظومة هذه الشبكات وضمان مستوى عال من الجاهزية للموسم المطري خاصة في المواقع الأكثر تأثرا بالظروف الجوية الطارئة.

وأشاد وزير الداخلية بالجهود التي بذلها كل من امين عمان وكوادر الامانة ومرتبات الاجهزة الامنية العاملة بالمحافظة ودعمها واسنادها لامانة عمان لتمكينها من القيام بواجباتها الرامية إلى خدمة الوطن والمواطن.

من جهته أبدى الشواربة ارتياحه لمراحل سير العمل بالمشروع الذي يتضمن انشاء عبارات صندوقية بشارعي قريش والملك طلال من ساحة المسجد الحسيني وحتى الساحة الهاشمية وذلك لضمان استيعاب المعدلات المرتفعة للتدفق المطري خلال فصل الشتاء.