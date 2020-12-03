وزير الداخلية يرأس اجتماعا مرئيا مع المحافظين

عمان- ترأس وزير الداخلية سمير المبيضين في مبنى الوزارة اليوم الخميس، اجتماعا مع المحافظين عبر تقنية الاتصال المرئي والمسموع.

وشدد وزير الداخلية على ضرورة الالتزام بتنفيذ أوامر الدفاع واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين، خاصة فيما يتعلق بارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي وعدم اقامة الحفلات أو التجمعات بمختلف المناسبات.

وأوعز المبيضين إلى المحافظين، بضرورة تفعيل الخطة الوطنية لمواجهة الاحوال الجوية غير الاعتيادية (2020-2021) والخطط الفرعية المعتمدة من قبل لجان الدفاع المدني في المحافظات، بالتعاون مع المدراء التنفيذيين المعنيين، بحيث تكون هذه الخطط واقعية تحقق الغايات المرجوة وتضمن المحافظة على ارواح المواطنين وممتلكاتهم وعدم تعطيل الحياة اليومية خاصة وأن المحافظين يمثلون أعلى سلطة تنفيذية في مواقعهم.

وطلب وزير الداخلية من المحافظين متابعة المدراء التنفيذيين في المحافظات والألوية كلا ضمن منطقة اختصاصه، وتنفيذ الواجبات المطلوبة منهم بخصوص خطة الطوارئ وابلاغ الوزير عن وجود أي تقصير لدى أي دائرة او مؤسسة بهذا الخصوص، وذلك استنادا إلى أحكام نظام التشكيلات الادارية، باعتبار ان الحاكم الاداري هو رئيس الادارة العامة في منطقة اختصاصه. وقدم المحافظون خلال الاجتماع، شرحا عن واقع العمل اليومي في مناطق اختصاصهم وأبرز المهام والواجبات التي ينفذونها على الصعد الأمنية والخدمية والتنموية لتلبية احتياجات المواطنين ومعالجة التحديات التي تواجههم في مختلف المجالات.

بترا