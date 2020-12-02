وزير الداخلية يعتذر عن استقبال المهنئين

عمان- اعتذر وزير الداخلية سمير ابراهيم المبيضين عن استقبال المهنئين بصدور الإرادة الملكية السامية بتعيينه وزيراً للداخلية، والاكتفاء بالاتصال الهاتفي ومواقع التواصل الاجتماعي، راجياً من الجميع عدم الاحراج وقبول الاعتذار، وذلك نظرا ً للظروف الصحية الراهنة، والتزاماً بأوامر الدفاع، وحرصاً على سلامة وصحة الجميع.

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