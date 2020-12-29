وزير الداخلية يعتمد الخطة الاستراتيجية للوزارة للأعوام”2021-2023 “

عمان-الغد- قرر وزير الداخلية سمير المبيضين، اعتماد الخطة الاستراتيجية لوزارة الداخلية للأعوام”2021-2023 ” ، والتي تم اعدادها وفقا للنهج التشاركي في التخطيط الاستراتيجي والتعاون بين كافة الجهات المعنية.

وقال وزير الداخلية في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء، أنه تم صياغة الخطة برؤية ورسالة وقيم جوهرية شاملة ومدروسة، وتضمنت أهدافا مؤسسية وبرامج ومشاريع مستقبلية سيتم متابعتها وتقييمها دوريا من خلال مؤشرات قياس أداء واضحة وضمن إطار زمني محدد على مدى السنوات الثلاث القادمة ، كما تم تحديد الأهداف الاستراتيجية التي تسعى الوزارة إلى تحقيقها بما ينسجم مع الأهداف والأولويات الوطنية.

وتهدف الخطة بحسب المبيضين، إلى المساهمة في تحقيق الأمن الوطني بمفهومه الشامل والمساهمة في الجهد التنموي الوطني من خلال تحسين الخدمات المقدمة للمواطن، ورفع كفاءة العاملين في الوزارة مع ايلاء الجانب التدريبي والتأهيلي الأهمية اللازمة، وتمكين ممارسات التشاركية والحوكمة الرشيدة والنزاهة والشفافية وسيادة القانون.