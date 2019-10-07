حماد يلتقي السفيرة الهولندية في عمان

عمان– بحث وزير الداخلية سلامة حماد لدى لقائه في مكتبه بالوزارة اليوم الاثنين، السفيرة الهولندية في عمان باربرا يوزياس، سبل تطوير آفاق التعاون الثنائي بين البلدين، لاسيما في المجالات الاقتصادية والسياسية والامنية والشرطية.

وقال وزير الداخلية خلال اللقاء، ان علاقات البلدين تستند الى قاعدة صلبة من التعاون والتنسيق في عدة ميادين وذلك بفضل الدعم الذي تتلقاه هذه العلاقات من قيادتي البلدين الصديقين، مشيرا الى ان زيارة جلالة الملك الى هولندا مؤخرا ساهمت الى حد كبير في دفع هذه العلاقات قدما وتعزيزها وبما يحقق مصالحهما المشتركة.

وعرض الوزير ابرز التحديات التي تواجه المملكة وخاصة في الجانب الاقتصادي وذلك في ظل محدودية موارده وشح امكاناته وتعرضه للكثير من موجات اللجوء ومن عدة جنسيات ما ادى لانهاك قطاعاته الحيوية، مشيرا الى ضرورة تكثيف الجهود لدعم الاردن ومساندته على تحمل اعباء اللجوء.

واشاد الوزير بدعم الحكومة الهولندية للأردن وخاصة ابتعاث عدد من موظفي وزارة الداخلية لنيل درجة الماجستير، مؤكدا ان ثروة الاردن الحقيقية هي العنصر البشري والذي تسعى الحكومة جاهدة لتطويره وتأهيله في مختلف المجالات.

من جانبها اشادت السفيرة الهولندية، بمستوى الاستقرار والامن السائد في المملكة على الرغم من الاضطرابات التي تشهدها بعض دول المنطقة، مؤكدة استمرار شراكة بلادها مع الاردن في العديد من مجالات التعاون المشترك وضرورة تعزيزها خدمة لمصالح الشعبين الصديقين.

(بترا)