وزير الداخلية يلتقي رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة

عمان- بحث وزير الداخلية سلامة حماد لدى لقائه اليوم الأربعاء، رئيسة بعثة المنظمة الدولية للهجرة تيما كورت، أوجه التعاون الثنائي بين الجانبين، لا سيما المتعلق منها بالحد من تداعيات أزمات اللجوء التي تتعرض لها المملكة.

وأكد حماد في بداية اللقاء أن الاردن وعبر تاريخه تعرض إلى الكثير من موجات اللجوء والهجرة من الدول الشقيقة والصديقة، وقدم كل ما يستطيع للاجئين لمساعدتهم على تخفيف آثار اللجوء وفي مختلف المجالات الصحية والتعليمية والاجتماعية، وذلك انطلاقا من البعد الإنساني والمبادئ القومية الراسخة التي تأسست عليها المملكة.

وأشار وزير الداخلية إلى التحديات التي تواجهها المملكة جراء موجات اللجوء وخاصة في قطاعات المياه والطاقة والبنية التحتية.

وأشاد بمستوى العلاقات التي تربط الاردن بالمنظمة، مبديا استعداد الاردن لتعزيز التعاون والتنسيق مع المنظمة ومساعدتها على أداء مهامها الإنسانية على أكمل وجه.

من جانبها، أشادت كورت بحجم التعاون الذي يبديه الاردن مع المنظمة، وتقديم الحلول العملية للمشاكل والصعوبات الناجمة عن قضايا الهجرة وحماية حقوق المهاجرين واللاجئين، على الرغم من الصعوبات الاقتصادية والصحية والتعليمية التي يواجهها الاردن وتواضع امكانياته وموارده.-(بترا)