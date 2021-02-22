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وزير الداخلية يوجه بإغلاق محلات الأرجيلة وفرض كفالات بقيمة 100 ألف دينار

منذ 40 دقيقة

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عمان- وجه وزير الداخلية سمير المبيضين المحافظين، اليوم الاثنين، باغلاق محلات تقديم الارجيلة وفرض كفالات عدلية بقيمة مئة الف دينار على المخالفين من اصحابها وتوقيفهم اداريا.
وقال وزير الداخلية انه لا زالت محلات تقديم الارجيلة ممنوعة من تقديمها في هذه المرحلة تنفيذا لأوامر الدفاع، الا أن البعض منهم لا زال يقدمها بشكل مخالف، ومتحايلا على أوامر الدفاع بطرق مختلفة،وهو الامر الذي أوجب اتخاذ هذه الاجراءات بحق المخالفين.- (بترا)

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