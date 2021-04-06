وزير الداخلية يوعز بالإفراج عن 661 موقوفا إداريا

عمان– بمناسبة قرب حلول شهر رمضان ‏المبارك أوعز وزير الداخلية مازن الفراية ‏للمحافظين والحكام الإداريين، بالإفراج عن (661) ‏موقوفاً إداريا من غير الأشخاص الخطيرين الذين ‏تم ضبطهم بالحملات الأمنية، والاكتفاء بالمدة ‏التي قضوها في مراكز الإصلاح والتأهيل.

وقال الفراية في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، ان هذا القرار جاء بعد ‏ان تمت دراسة ملفاتهم اصولياً، والتأكد من ان ‏الافراج عنهم لا يشكل خطراً على حياتهم ولا على ‏الأمن والنظام العام، ولا يشكل تهديداً للسلم ‏المجتمعي، وبهدف منحهم الفرصة لغايات إعادة ‏انخراطهم في المجتمع .–(بترا)