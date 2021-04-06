وزير الداخلية يوعز بالإفراج عن 661 موقوفا إداريا

عمان– بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك أوعز وزير الداخلية مازن الفراية للمحافظين والحكام الإداريين، بالإفراج عن (661) موقوفاً إداريا من غير الأشخاص الخطيرين الذين تم ضبطهم بالحملات الأمنية، والاكتفاء بالمدة التي قضوها في مراكز الإصلاح والتأهيل.
وقال الفراية في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، ان هذا القرار جاء بعد ان تمت دراسة ملفاتهم اصولياً، والتأكد من ان الافراج عنهم لا يشكل خطراً على حياتهم ولا على الأمن والنظام العام، ولا يشكل تهديداً للسلم المجتمعي، وبهدف منحهم الفرصة لغايات إعادة انخراطهم في المجتمع .–(بترا)