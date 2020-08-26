وزير الداخلية يوعز بتوقيف منظمي التجمعات الكبيرة

عمان -أوعز وزير الداخلية سلامة حماد إلى الحكام الإداريين اليوم الأربعاء باتخاذ أشد الاجراءات اللازمة بحق منظمي الحفلات والتجمعات الكبيرة في المناسبات الاجتماعية وبإعداد تتجاوز 20 شخصا ، وتوقيفهم اداريا لمدة 14 يوما وعدم تكفيلهم ايا كانت الأسباب والمبررات.

وعزا حماد هذا الاجراء إلى تطورات الوضع الوبائي وازدياد اعداد الاصابات وعدم إلتزام بعض المواطنين بامر الدفاع رقم 11 لسنة 2020 مما يتسبب بنتائج سلبية على صحة المواطن وسلامته وللحيلولة دون انتقال عدوى كورونا.

وطلب وزير الداخلية من الحكام الإداريين ايلاء هذا الامر جل العناية و الاهتمام بالتعاون والتنسيق مع الأجهزة الامنية ضمن الاختصاص.- بترا