وزير الدفاع الإسرائيلي: العلاقات مع مصر تمر بأزمة

صرّح وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس بأن العلاقات المصرية الإسرائيلية تمر بالفعل بأزمة على خلفية التوتر الأخير مع قطاع غزة.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلي اليوم الإثنين عن غانتس القول إن “مصر تعتبر أكبر الأصدقاء لإسرائيل وتلعب دورا محوريا في المنطقة”.

وأضاف أن “الطرفين سيجدان طريقة لإعادة الاستقرار”.

يأتي هذا في حين ذكر موقع “واي نت” الإسرائيلي، أن رئيس جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (شين بيت) رونين بار، زار مصر أمس الأحد، في محاولة لتهدئة التوترات مع القاهرة بعدما اتهمت إسرائيل بعدم الالتزام بشروط الهدنة التي أنهت جولة العنف الأخيرة مع غزة.

(د ب أ)