وزير الرياضة الإيطالي يدعو لتعليق الدوري بسبب فيروس كورونا

روما – دعا وزير الرياضة الإيطالي فينتشنزو سبادافورا الى تعليق منافسات كرة القدم المحلية، على خلفية تفشي فيروس كورونا المستجد، الذي أودى بحياة أكثر من مئتي شخص في البلاد وفرض عزلا إلزاميا على مناطق واسعة.

Minister for Sport Vincenzo Spadafora also now calling for #SerieA to be suspended during the #Coronavirus outbreak. pic.twitter.com/ZZmu4fFHQO

— footballitalia (@footballitalia) March 8, 2020