وزير الرياضة الإيطالي يدعو لتعليق الدوري بسبب فيروس كورونا

روما – دعا وزير الرياضة الإيطالي فينتشنزو سبادافورا الى تعليق منافسات كرة القدم المحلية، على خلفية تفشي فيروس كورونا المستجد، الذي أودى بحياة أكثر من مئتي شخص في البلاد وفرض عزلا إلزاميا على مناطق واسعة.

Minister for Sport Vincenzo Spadafora also now calling for #SerieA to be suspended during the #Coronavirus outbreak. pic.twitter.com/ZZmu4fFHQO — footballitalia (@footballitalia) March 8, 2020

وكتب سبادافورا الأحد عبر صفحته على موقع فيسبوك: “من غير المنطقي، بينما نطلب من الناس القيام بتضحيات جمة للحد من تفشي الفيروس، تهديد حياة اللاعبين، الحكام، أفراد الجهاز الفني، والمشجعين الذين سيجتمعون حتما لحضور المباريات، وألا نقوم بتعليق مباريات كرة القدم بشكل موقت”. (أ ف ب)