وزير الزراعة: تنظيم العمل وإزالة التشوهات من أولويات الوزارة حاليا

عمان-الغد-قال وزير الزراعة م. خالد الحنيفات، إن الوزارة تعمل بكافة كوادرها المتخصصة على هندسة الإجراءات وتنظيم العمل لدى الوزارة ودراسة كافة التشوهات والتداخلات في التعليمات والعمل على إطلاقها قريبا ضمن حزمة من الإجراءات في القطاع والوزارة مما سيدعم القطاعات المختلفة في إنجاز أعمالها بالسرعة والدقه المطلوبة.

وجاء ذلك خلال لقاء الوزير و بحضور الأمين العام قطاع تجار ومستوردي طيور الزينة واستمع الحنيفات الى اهم التحديات والمعوقات التي تواجه القطاع

وأوعز الحنيفات الى اللجان الفنية المختصة المضي في متابعة ودراسة المعوقات واهمها دراسة اعتماد تقارير منظمة صحة الحيوان وتقيم وضع الدول من خلالها وأيضا تسريع انجاز البيانات والفحوصات حال وصول الإرساليات والحفاظ على سلامة أي إرسالية تدخل إلى المملكة أو من خلال الترانزيت وان تكون هذه الدراسات وفق الأصول المرعية قانونيا والحفاظ على حركة وعمل القطاع .

وبين الحنيفات ان الاردن يعتبر من الدول المعتمدة كمركز لإعادة التصدير نتيجة لدقة الإجراءات وقبلها من قبل اغلب دول العالم وعلينا التعاون جميعا في الحفاظ على صحة الإنسان وأيضا سمعة المخرج الأردني .