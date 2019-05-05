وزير الزراعة: حاصرنا أول سرب من الجراد وقضينا عليه ودخول سرب أكبر للأردن

عمان- الغد- قال وزير الزراعة ووزير البيئة، إبراهيم الشحاحدة، إنّ فرق الزراعة حاصرت أول سر من الجراد بمنطقة مناوخ التي تبعد مسافة 30 كم شرق الجفر جنوبي الأردن والقضاء عليه.

وأضاف الشحاحدة في تصريح للتلفزيون الأردني، أنّه “نتيجة لتغير اتجاه الرياح وشدتها إلى الجنوب والتي ساعدت على دخول الجراد باتجاه الأردن منطقة مناوخ التي تبعد مسافة 30 كم شرق الجفر حيث تم تحديد مكان سباته من قبل فرق الاستطلاع ثم بدأت عمليات الرش للقضاء على السرب في مساحة 9 كم مربع تم محاصرته و الإجهاز عليه” .

وأشار إلى أنّ “فرق الاستطلاع دخول سرب جديد دخول سرب جديد يبلغ أضعاف السرب الذي تم التعامل معه هذا الصباح وسيتم تحديد موقعه للبدء في صباح اليوم القادم لمكافحته بالتعاون مع سلاح الجو وفرق المكافحة” .

وأكد الشحاحدة أنّ “فرق الاستطلاع والمكافحة على أهبة الاستعداد لمواجهة الجراد بالتعاون مع قوات البادية وسلاح الجو الحكام الإداريين وقيادة المنطقة الجنوبية”.

وقد رفعت وزارة الزراعة حالة الطوارئ للتعامل مع الجراد الصحراوي ويترأس الشحاحدة غرفة العمليات الفرعية في الجفر وتنعقد غرفة العمليات المركزية في وزارة الزراعة مع كافة شركاء التنسيق والمكافحة .