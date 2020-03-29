وزير الزراعة: زيادة استهلاك الخضار والفواكه 11% عن المعدل

عبدالله الربيحات

عمان – أكد وزير الزراعة إبراهيم الشحاحدة على استمرار استدامة الانتاج للخضار والفواكة وكافة المنتجات من القطاعات الغذائية الزراعية، حيث استمر توريد المنتجات الزراعية بأصنافها المختلفة إلى الاسواق المركزية بكميات تغطي احتياجات المملكة.

وبحسب الوزير، ورد لسوق عمان المركزي ٣١٨٢ طنا، وسوق إربد ٥٧٩ طنا، وسوق العارضه ٣٨٤ طنا، وسوق الزرقاء ٢٣٠ طنا، وسوق السلط ٨٥ طنا، اي ما مجموعة ٤٤٦٠ طنا، وهي أعلى من معدلات الاستهلاك اليومي لمثل هذه الفترة بحوالي ١١%.

وبين الشحاحده أنه تم توريد ٥١٤ طنا من لحوم الدواجن الطازجة المبردة والتي تم ذبحها وتجهيزها من خلال ثمانية مسالخ دواجن مرخصة من وزارة الزراعة وجميعها مملوكة للقطاع الخاص، بالإضافة إلى مسلخ أمانة عمان الكبرى وهذه الكميات ناتجة من ذبح ٤٦٩٠٠٠ (اربعمائه وتسع وستون الف طير) وهي تغطي احتياجات الاستهلاك الاعتيادية في المملكة كما تم توزيع حوالي ٧٥ طنا من لحوم الدواجن المقطعة المجمدة.

وأوضح أنه قد بلغت كميات منتجات الألبان المحلية الموزعة على مختلف محافظات المملكة حوالي ٣٥٠ طنا، مع وجود كميات تعادل ٤٠٠ طن، لم يتم تسويقها لحالة الإشباع لدى محلات بيع التجزئه الرئيسيه وهذه الكميات مخزنة لدى المصانع.

وتحدث الشحاحدة أنه قد استمر الإقبال على استهلاك بيض المائدة حيث تم توريد حوالي ٩٠٠٠ صندوق اي ثلاثة مليون و٢٤٠ ألف بيضة، من مجمل الانتاج المحلي البالغ ٩٢٠٠ صندوق، مع التزام الجميع بالسقف السعري دون مخالفات تذكر.

وقال الشحاحده انه اعتبارا من اليوم الاحد باشر تجار اللحوم الحمراء (الضأن ولحوم العجول) ببيع منتجاتهم في ساحة مسلخ أمانة عمان حيث قدرت هذه الكميات بحوالي ١٥٠ طنا من اللحوم المبردة، كما تم ذبح حوالي ٥٦٥ رأس من الضأن وحوالي ١٧٥ رأس من العجول داخل مسلخ أمانة عمان لتغطية الاحتياجات من هذه اللحوم، ويقوم تجار اللحوم بتوزيع منتجاتهم على المحافظات لتأمين احتياجاتها مع مراعاة شروط السلامة العامة وتبديل وسائط النقل عند الضرورة.