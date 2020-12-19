وزير الزراعة: نتطلع الى تنظيم حلقات السوق المركزي

عمان- الغد- أكد وزير الزراعة محمد داودية، اليوم السبت، خلال لقائه نقابة تجار ومصدري الخضار والفواكة في مبنى النقابة داخل السوق المركزي اننا نتطلع الى دور وسطاء البيع والمصدرين بعين الاهتمام وضمن اولويات تنظيم حلقات تسويق ابخضار والفواكة .

واستمع داودية الى مداخلات النقيب سعدي ابوحماد وعدد من اعضاء النقابة وممثلين عن المصدرين والوسطاء حول اهم التحديات والعقبات التي تعطل المسار التصديري ومنها الضرائب والرسوم.

وقد جرى التواصل خلال الاجتماع مع عطوفة حسام ابو علي مدير عام ضريبة الدخل والمبيعات وتابع مخرجات اللجنة المشتركة وايضا موضوع تمديد اعفاءات ساحة الصادرات والاجراءات الاستباقية لموضوع النقل خلال فترة ذروة التصدير ودعا الى متابعة الموضوع مع وزارة النقل.

وقال داودية ان الوزارة تعرف على حل موضوع المختبرات وتسهيل الاجراءات الالكترونية لعمل المصدرين وتذليل ما امكن من عقبات .

واكد نقيب التجار والمصدرين ان هناك معلومات مغلوطة حول وجود وسطاء من جنسيات غير اردنية تحتكر الاسواق المركزية. وقال ان هذا الموضوع انتهى منذ سنوات ولا يوجد الان سوى الوسطاء الاردنيين اعضاء النقابة التي تشكل الداعم الدائم للمزارع وتساهم بما يزيد على 80 % من كلف الزراعة وتدعم تسويق المحاصيل وتصديرها.

وقد جال الوزير في عدد من المواقع داخل السوق.

واثنى الحضور على انفتاح الوزارة على القطاع الزراعي والشفافية في رصد وتشخيص التحديات والتشاركية في حلها.