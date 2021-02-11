وزير الزراعة: ننتج مليوني شجرة حرجية سنوياً توزع مجاناً

الزرقاء- قال وزير الزراعة، محمد داودية: “إن وزارة الزراعة تنتج نحو مليوني شجرة حرجية سنويا ضمن مشاتلها المنتشرة في جميع محافظات المملكة، حيث يجري توزيعها مجاناً على المؤسسات العامة والخاصة، وذلك ضمن نهجها الساعي لزيادة الرقعة الخضراء”.

وبين داودية، خلال رعايته احتفال الجامعة الهاشمية بعيد الشجرة من خلال زراعة 500 شجرة حرجية متنوعة تتناسب مع طبيعة المنطقة، أهمية المحافظة على الأشجار واستدامة الرقعة الخضراء لما لها من آثار بيئية وحياتية تجسد الانتماء للأرض، وكذلك حفاظاً على البيئة والطبيعة وجمالياتها البصرية.

ولفت داودية، بحضور النائبين الدكتور أحمد الخلايلة والدكتور عمر الزيود ورئيس الجامعة الدكتور فواز الزبون ومساعده وعمداء الكليات ومدراء الدوائر وعدد من أعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية في الجامعة، أن الاحتفال اليوم يمثل تعزيزاً لروح العمل التطوعي وتجسيداً للمسؤولية المشتركة بين مختلف الجهات الرسمية والأهلية للمحافظة على الأشجار.

من جهته، قال الدكتور الزبون، إن الاحتفال بيوم الشجرة يرتبط ارتباطا وثيقا بالانتماء والمفهوم العملي للمواطنة لعلاقته بالبناء والتنمية، مشيراً إلى أن الجامعة الهاشمية تغرس في عقول وقلوب طلبتها بشكل منهجي مفاهيم الريادة والمبادرة والتطوع للمساهمة في خلق جيل المستقبل.

وأشار إلى أن الجامعة الهاشمية ومنذ نشأتها حريصة على اهتمامها بالجانب الزراعي، خاصة أنها منطقة صحراوية، الأمر الذي يتعين وضع الخطط والاستراتيجيات لتخضير الجامعة وجعلها منطقة حيوية تسر الناظرين إليها، ولذلك خصصت الجامعة جهات متخصصة بالأراضي الجافة والموارد الطبيعية والبيئية من خلال كلية الأمير الحسن للموارد الطبيعية والبيئة وشعبة الزراعة في الجامعة لزيادة المساحة الخضراء في الجامعة.(بترا)