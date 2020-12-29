وزير الزراعة يتابع تمرينا استباقيا لمكافحة الجراد في معان

عمان- الغد-قام وزير الزراعة محمد داودية خلال زيارة لمحافظة معان رافقة خلالها محافظ معان محمد الفايز ومدير زراعة معان ، بالاشراف على تمرين استباقي لمكافحة الجراد الصحراوي واطلع على جاهزية المبيدات وشبكة الاتصالات والسيارات والتجهيزات المساندة بالاضافة الى المشاركة في تمرين وهمي مباشر شاركت فيه كوادر مكافحة الجراد من وزارة الزراعة.

وقد اكد الوزير على دوام التشاركية مع كافة الجهات من الحكام الاداريين وسلاح الجو الملكي والامن العام بالاضافة الى المتابعة الخارجية مع الاشقاء السعوديين والتنسيق مع منظمة الفاو.

وقال الوزير ان خطر الجراد الصحراوي ما يزال بعيدا عن بلادنا لكن ذلك لا يحول دون ان نكون على جاهزية عالية للتعامل مع هذا الخطر الكبير الذي يشكل تحديا عالميا.

وتفقد الوزير مديرية الزراعة بحضور النائب زينب البدول و مركز زراعي ايل ومركز زراعي المريغة رافقة رئيس بلدية المريغة والمختبر البيطري في المحافظة واطلع على اهم التحديات والمعوقات امام مديرية زراعة معان.