وزير الزراعة يتفقد المزارع المتضررة في الأغوار الشمالية

الاغوار الشمالية- تفقد وزير الزراعة المهندس إبراهيم الشحاحده الجمعة، المزارع المتضررة من الاحوال الجوية في الاغوار الشمالية.

والتقى الشحاحدة المزارعين الذين تضررت مزارعهم بشكل لافت واستمع الى مطالبهم الداعية الى ضرورة تعويضهم جراء هذه الاضرار بما يمكنهم من الايفاء بالتزاماتهم خصوصا المزارعين الذين يعتمدون على البيوت البلاستيكية في زراعاتهم.

وقال الشحاحدة انه سيتم تشكيل لجنة لحصر الاضرار التي لحقت بالمزارعين في وادي الاردن بما فيها الاغوار الشمالية ليصار الى رفع توصياتها لاحقا الى مجلس الوزراء .

واكد الشحاحدة ان المزارع هو الحلقة الاهم في سلسلة الانتاج ولهذا فان الواجب يقتضي تقديم كافة اشكال الدعم له وحمايته وتخفيف الاضرار التي قد تلحق به جراء أي ظروف طارئة، لافتا الى ان اللجنة ستباشرعملها اعتبارا من يوم غد السبت.

بدورهم عرض مزارعون لنماذج من حالات التلف التي اصابت محاصيلهم جراء الظروف الجوية وتطاير البيوت البلاستيكية وما تعرضت له الزراعات المكشوفة لتساقط ازهارها، مشيرين الى ان الموسم الزراعي في الاغوار الشمالية سيكون قاسيا على المزراعين اذا لم يتم تعويضهم بالسرعة الممكنة لتدراك ما فاتهم من الموسم.

وثمنوا سرعة استجابة وزيرالزراعة لمطالبهم بالوقوف على الاضرار وحصرها والعمل على ايجاد الية مناسبة تعوضهم عن الخسائر التي وصفوها بالفادحة .-(بترا)