وزير الزراعة يتفقد المزارع المتضررة من الرياح في معان

عمان-الغد-تفقد وزير الزراعة خالد الحنيفات اليوم خلال جولة في محافظة معان عدد من المزارع المتضرره من موجة الرياح الاخيرة حيث اكد الحنيفات على متابعة هذه الاضرار واجراءات تقيمها وصولا الى التعويض المناسب للمزارعين من اثار هذه الموجة .

وتفقد الحنيفات ايضا محطة اوهيدة الزراعية واطلع على واقع الحال وبين ان الحزم التخفيفية وخطة الوزارة تشمل الاستغلال الامثل للمحطات الزراعية وتحقيق الاثر الاقتصادي والاجتماعي والتنموي منها عبر اليات وخطط واستثمار لهذه المحطات .

واشار الحنيفات خلال لقاءه محافظ معان محمد الفايز الى ان الوزارة تعي تماما التحديات الحقيقية للقطاع وخصوصا قطاع الثروة الحيوانية في البادية والمحافظات الجنوبية وستعمل على تذليلها وقد تم تخصيص مليون دينار ضمن برنامح التعويضات البيئية الى صرف علاجات بيطرية لثلاثة امراض حيوانية اساسية وبشكل مجاني وهناك جملة من الاليات والخدمات التي تشمل النهوض بهذا القطاع الهام خلال الظروف الاستثنائية الحالية من وباء وتغير مناخي ولاجراءات التحفيزية الاخيرة تشكل رافعة ودافع للقطاع ككل مع دعم يصل الى ٥٠ مليون دينار مابين قروض بدون فوائد وانفاق مباشر على برامج التشغيل للشباب والمجتمعات الريفية وتمكين المراه اضافة لخطة وزارة الزراعة والتي تشمل محاور هامه مثل التصنيع الغذائي حيث تم اعادة ارض في الاغوار والعمل على انشاء مدينة تنموية للصناعات الغذائية تشمل مصنع مركزات للبندورة وتجفيف وتفريز بالاضافة الى حلول تنظيم التسويق من منافذ تعبئة وتدريج ونقاط بيع وتسويق وبرنامج التشجير الوطني الذي سيشمل كافة انحاء المملكة .