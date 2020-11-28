وزير الزراعة يزور الاغوار الوسطى والشمالية

عمان- الغد- قام وزير الزراعة محمدداودية بزيارة للاغوار الوسطى والشمالية حيث التقى داودية اتحاد مزارعي وادي الاردن بحضور نواب الاغوار ورافقه في الزيارة امين عام وزارة الزراعة ومدير عام الاقراض الزراعي ومساعدي الامين ذوي الاختصاص النباتي والحرجي واستمع داودية لاهم المشاكل والتحديات التي تواجه القطاع الزراعي واكد على متابعة كافة تلك التحديات والتغلب عليها سواء كانت من ضمن صلاحيات الوزارة او من خلال التنسيق مع وزارات اخرى واشار الى دور مجلس النواب في تعديل القوانين الداعمة للقطاع ونهضته .

وقام داودية بجولة شملت عدد من المواثع وضمنها مشتل حراج دير علا وثمن الجهد المبذول من قبل كوادر الحراج ووجه الى زيادة طاقة العمل من ٦٥٠ الف شتلة الى مليون شتله لتكون ضمن خطة الوزارة التي تشمل زراعة ٣ مليون شتلة .

و زار الوزير عدد من المزارع ومنها مزارع استزراع سمكي واطلع على الانتاج وسبل دعم هذا القطاع الواعد في الاغوار .

وبين داودية ان الوزارة ستدرس كافة السبل لدعم التسويق من خلال دراسة اعادة تفعيل مؤسسة التسويق الزراعي ودارسة كافة المقترحات لدعم تسويق المنتجات الزراعية ونوه داودية الى وجود سقوف سعرية يؤدي الى ظلم كبير للمزارعين ويجب حل الحلقة التسويقية وتضيقها حتى لا يتأثر المزارع والمستهلك وتصل الحضار بالجودة والسعر المناسب للجميع .

واشار داودية ان الوزارة ماضيه الى خلق حالة التشاركية من خلال المجلس الزراعي الاعلى ومجلس الشراكة الزراعي وكافة المهتمين من القطاع وان الوزارة منفتحة على مكونات القطاع ضمن الاستراتيجية التي تحقق الامن الغذائي من خلال حماية ابمنتج المحلي والتوسع في الزراعات الاستراتيجية وتذليل العقبات امام المزارعين وصولا الى منتجات ذات اثر اقتصادي ينعكس على كافة القطاعات الشريكة من قطاع عمل وطاقة ونقل وصناعة وتجارة وبيئة ومياة .

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