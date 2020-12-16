وزير الزراعة يزور محطة الخناصري لبحوث الثروة الحيوانية والمراعي

عمان- الغد- اطلع وزير الزراعة محمد داودية على النشاطات والمشاريع البحثية المنفذة في محطة الخناصري لبحوث الثروة الحيوانية والمراعي، التابعة للمركز الوطني للبحوث الزراعية في محافظة المفرق، والبرامج الجديدة التي من شأنها تعزيز قدرة المحطة في خدمة مربي الثروة الحيوانية من خلال مخرجات البحث العلمي لتطوير تربية الأغنام العواسي والماعز والجِمال والدواجن البلدية والجهود المبذولة للحفاظ على السلالات المحلية من خلال نظم إدارة للتربية تضمن تحسين الإنتاجية على الرغم من التحديات التي تواجه المحطة.

وأعرب وزير الزراعة، خلال زيارة تفقدية للمحطة، عن اعتزازه بالمنجزات العلمية للمحطة وبخاصة في مجالات انتخاب وتحسين سلالات العواسي للأغنام البلدية والجهود الكبيرة التي يقدمها كادر المحطة من خلال برامج التلقيح الاصطناعي وتوفير الكباش المحسنة والأصيلة لشركاء التربية من المزارعين.

ووجه شكراً خاصاً لوزارة المياه والري على مساعدتها في المبادرة بحفر بئر مياه جوفية لأغراض بحثية ولتوفير الاحتياجات المائية للمحطة والتي طال انتظارها.

من جهته، أكد مدير عام المركز الوطني للبحوث الزراعية الدكتور نزار حداد على استمرار المحطة في تقديم خدماتها، ليس في محافظة المفرق فحسب، بل وللمزارعين في كافة مناطق المملكة عبر برامج التحسين الوراثي، معرباً عن شكره لمجلس محافظة المفرق على دعمه ومساندته لمشاريع تطوير البنية التحتية لمحطتي الخناصري لبحوث الثروة الحيوانية والمراعي ومحطة الخالدية لبحوث الزراعة الملحية الواقعتين في محافظة المفرق.

وعن أهمية الدور الذي تقوم به المحطة من خلال نظام التوثيق المزرعي والبيطري، أوضح رئيس قسم محطة الخناصري لبحوث الثروة الحيوانية والمراعي الدكتور مصطفى شديفات أن بعض إجراءات نظام الإدارة والتربية جعلت القطيع الموجود في المحطة من أغنام العواسي الوحيد في المنطقة الموثق لقطيع عواسي نقي، ونجاح المركز الوطني للبحوث الزراعية في نشر خارطة جينية كاملة لجينوم العواسي سينعكس إيجاباً على جودة مخرجات البحث العلمي وخدمة المزارعين.