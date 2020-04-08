وزير الزراعة يشكّل لجنة متخصصة لمتابعة تصاريح المرور

عبدلله الربيحات

عمان- كلّف وزير الزراعة ووزير البيئة صالح الخرابشة لجنة متخصصة بمتابعة كافة الملاحظات الواردة عبر الخطوط الساخنة وموقع الوزارة وكافة وسائل الاتصال حول تصاريح المرور الخاصة بالمزارعين وإعداد الاجابات وسرعة الرد والتعديل المباشر خاصة لمن لم تشملهم التصاريح لسبب ما وتنطبق عليهم اسس الالية الخاصة بمنح التصاريح

كما طالب اللجنة المخصصة اصلاح اي خطأ في الارقام الوطنية او الاسماء الواردة والنظر في الحالات الاستثنائية بين المالك والقائم على المزرعة .

وقال الخرابشة ان الوزارة اطلقت 50 خطا هاتفيا في كافة انحاء المملكة و6 أرقام تابع لمركز الوزارة والتواصل عبر صفحة الفيس بوك ( وزارة الزراعة الاردنية ) ومساحة اتصال وتفاعل عبر موقع الوزارة تطبيقا لمبدأ الصحة والسلامة العامة؛ من اجل التسهيل على المزارعين دون تواجدهم خارج منازلهم او التزاحم في المديريات واستقبال كافة الملاحظات وتمريرها الى هذه اللجنة التي ستبقى منعقدة حتى الانتهاء من كافة الملاحظات وتعديل كل المداخلات الواردة من المحافظات .

يذكر بان وزارة الزراعة قامت بنشر كافة اسماء المزارعين المنوي تفعيل تصاريح المرور لهم تطبيقا للشفافية ووصولا الى اعلى درجات الدقة في المعلومات وتصويب اي خطأ واضافة النقص إن وجد.

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