آخر الأخبارالسلايدر الرئيسيالغد الاردني

وزير الزراعة يضع استقالته بين يديّ رئيس الوزراء

منذ 23 دقيقة
وزير الزراعة المهندس ابراهيم الشحاحدة

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

عمان – الغد- التزاماً بالمسؤوليّة السياسيّة والأدبيّة، ونتيجة الأخطاء الإداريّة التي حدثت في بعض مديريّات الزراعة بالمحافظات؛ وضع وزير الزراعة المهندس إبراهيم الشحاحدة استقالته بين يديّ رئيس الوزراء، إيماناً بضرورة استمرار مسيرة الإصلاح، والعمل الجاد في مواجهة الظروف الصعبة التي يمرّ بها الأردن، شأنه شأن غالبيّة دول العالم، بسبب انتشار وباء كورونا، والإجراءات التي اتخذتها الأجهزة الرسميّة في التعامل معه، من أجل حماية المواطنين والحفاظ على سلامتهم.

ورفع رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزّاز الاستقالة إلى جلالة الملك عبد الله الثاني، منسّباً لجلالته بالموافقة عليها، معرباً شكره وتقديره للجهود التي بذلها الشحاحدة خلال الفترة الماضية.

مقالات ذات صلة

صاحب إشاعة “الغازات السامة” في قبضة الأمن

منذ 14 دقيقة

من هو أفضل لاعب في تاريخ الكرة الأردنية – (استفتاء)

منذ 20 دقيقة

وزير التربية يعرض خطة “التعليم عن بعد” أمام المانحين

منذ 29 دقيقة

“التربية”: تعليق الداوم المدرسي لن يوقف عملية التعليم

منذ 34 دقيقة
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock