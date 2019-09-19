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وزير الزراعة يطلق برنامج “التاجر الذهبي”

منذ 20 دقيقة
وزير الزراعة والبيئة المهندس ابراهيم الشحاحدة
وزير الزراعة والبيئة المهندس ابراهيم الشحاحدة

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عمان- اطلقت وزارة الزراعة اليوم الخميس، جائزة التاجر الذهبي ترسيخا لمبدأ الشراكة بين الوزارة والقطاع الخاص وتحقيقا للتشاركية في خدمة وجودة المنتج المحلي.
وقال وزير الزراعة ووزير البيئة ابراهيم الشحاحدة: إن برنامج التاجر الذهبي يهدف البرنامج إلى تطبيق اساليب ومعايير وشروط الوزارة لممارسة النشاط التجاري لمدة لا تقل عن عامين، وان لا تقل عدد ارساليات التاجر عن عشرة ارساليات دون تسجيل أي مخالفة، وأن يكون التاجر ملتزما بجميع شروط الاستيراد الواردة عن الوزارة، وعدم التصرف بالإرساليات الا بعد اجازتها من باقي الجهات الرقابية ذات الاختصاص.
واكد الشحاحدة اننا نعمل من خلال هذا الإجراء على زيادة الالتزام بالقوانين وحفظ سمعة المنتج المحلي والحفاظ على صحة المواطن.
وكرم الشحاحدة عددا من التجار والشركات الحاصلين على شهادة التاجر الذهبي في عدة قطاعات؛ مثل المواد الزراعية والغذائية والصناعات الغذائية والادوية واللقاحات.-(بترا)

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