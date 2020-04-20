وزير الزراعة يطمئن على مخزون المملكة من المواشي الحية

عمان – اطمأن وزير البيئة ووزير الزراعة المكلف صالح الخرابشة، على مخزون المملكة من المواشي الحية.

وثمن الخرابشة، خلال لقائه اليوم الاثنين، كبار مستوردي المواشي الحية تخفيض أسعار بيع اللحوم إلى أقل من معدلاتها، مؤكداً أن هذا الإجراء ينم عن البعد الوطني في هذه الظروف التي يمر بها الوطن والعالم.

وقالت وزارة الزراعة في بيان صحفي إنها ووفق خطتها لتوفير كافة المنتجات خلال شهر رمضان المبارك ودراسة من جميع قطاعات الوزارة ذات الصلة، فإنها تؤكد توفر الأعداد المناسبة للاستهلاك المحلي من الأغنام الحية ومن بلدان مختلفة مع تأكيد توفير أي كميات مستقبلية في حال وجود نقص.-بترا