وزير الزراعة يلتقي مجلس محافظة الطفيلة

عمان-الغد-التقى وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات اليوم رئيس وأعضاء مجلس محافظة الطفيلة حيث اكد الحنيفات على الإيمان المطلق بدور الإدارة المحلية في نهضة القطاعات كافة و الوزارة حريصة على أن يلمس الجميع نجاح هذه التجربة الهامة حيث سجلت الوزارة أعلي نسبة إنجاز لمشاريع اللامركزية ضمن الأعوام الماضية .

وبين الحنيفات أن الوزارة تعمل حاليا على خطة ترتقي وتتناسب مع الاهتمام الملكي في القطاع الزراعي وهي في عدد من المحاور أهمها إعادة دراسة مدخلات الإنتاج وفق مقارنة مع أسعارها في دول الجوار وتحدث الحنيفات ضمن محور الإقراض الزراعي عن دراسة حزم خاصة بالتنمية الريفية وتمكين المرأه ومزارعي المواشي والتوسع في الصناعات الغذائية عبر وضع اطر واضحة للاستفادة من وفرة الإنتاج وتنظيم القطاع عبر دراسة الحلقات التسويقية وإيحاد نقاط بيع وتعبئة وتدريج في الخارج إضافة إلى أسواق مركزية في الأقاليم وفي ما يخص ضمن محور الحراج تحدث عن إطلاق مديرية خاصة بتحريج أطراف وجوانب الطريق الصحراوي بتشاركية مع كافة الجهات.

وأشار إلى تنظيم واستثمار المحطات الزراعية ودورها الاقتصادي والمجتمعي إضافة الى تفعيل دور الارشاد الزراعي في تطوير القطاع ونوه الوزير الى دراسة تخص صندوق تكافل زراعي يخدم المخاطر الزراعية وايضا التوجه نحو انشاء كلية بيطرية ضمن جامعة الطفيلة التقنية وعدد من الخطط التي تخدم القطاع وضمن تعاون وثيق مع الادارة المحلية ومجالس المحافظات .

وثمن اعضاء المجلس الاهتمام والمتابعة من قبل الوزارة واكد الجميع على نسبة الانجاز للمشاريع والتي اشرف عليها الوزير حتى وصلت الى ٩٠% والى دوام الاهتمام والمتابعة خاصة ان الوزير قد تابع حصول الوزارة على تفويض لطرح عطاءات مشاريع اللامركزية وهذا سارع في الانجاز وتخفيف الحلقات البيرقراطية .

وتحدث الاعضاء عن بعض التحديات مثل الكوادر في المديريات وبرامج الارشاد و التي تحتاج اهتمام الوزارة والمتابعة المباشرة.