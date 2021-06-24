وزير الزراعة يلتقي مديرة مكتب البنك الدولي

عمان-الغد- التقى وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات في مكتبه اليوم مديرة مكتب البنك الدولي في عمان لمناقشة إمكانية تطوير القطاع الزراعي على ضوء المتغيرات والتحديات التي تواجه هذا القطاع .

وأكد الحنيفات على أهم المحاور التي يجب التدخل لتطويرها ويأتي واهمها استخدام تكنولوجيا المياه التي تعتمد على استخدام المياه باحدث الوسائل المبنيه على النظم الالكترونية وتخفيف الهدر في الاستخدام مع امكانية استخدام كافة انواع المياه المسوس والرمادية وتم التأكيد على تشجيع مشاريع الصناعات الزراعية وتطوير عمليات الحصاد والتسويق وتقليل الفاقد من هذا القطاع .

كما تطرق الى ضرورة زيادة عمليات التشجير الحرجي وزراعة المناطق التي تحتاج الى الترقيع مع زراعة الطريق الصحراوي واستدامة رعايته وكذلك ضرورة دعم مشاريع التنمية الريفية وتمكينها وتدريبها للحد من البطالة والفقر .

واشار الحنيفات الى ان هذه المحاور تشكل المدخل الوحيد لتطوير القطاع وان تناغمها وتداخلها بشكل ايجابي يدعم نهضة القطاع واستمراره في ظل الضغوط والمتغيرات الاقليمية التي اثرت سلبا على الصادرات والازمات الممتده من شح مياة وجائحة كورونا وازمة اللجوء و تحتاج دعم واستدامة واستراتيجية عمل واضحة لتنفيذ كافة محاور البناء التي انجزت الوزارة جزء منها وذلك لضمان سلامة استمراية سلسة الانتاج والتوريد وفي اطار مفهوم الامن الغذائي للاردن والاقليم .