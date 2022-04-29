وزير السياحة: نأمل بأن يصل الدخل السياحي هذا العام إلى 2.9 مليار دينار

عبر وزير السياحة والآثار، نايف الفايز، الجمعة، عن أمله في أن يصل الدخل السياحي في الأردن مع نهاية العام الحالي إلى 2.9 مليار دينار وذلك بعد تجاوز الدخل خلال الربع الأول من 2022 “الأرقام المستهدفة”.

وقال الفايز لـ “المملكة”، “انتهينا من الربع الأول من هذا العام حيث تجاوزنا الأرقام المستهدفة … نحن ضمن الخطة والبرنامج الذي وضعناه للتعافي من جائحة كورونا حيث تجاوزنا هذه الأرقام في الربع الأول حتى لو كان التجاوز بنسبة بسيطة”.

ووفق الفايز فقد زار الأردن خلال الربع الأول من العام الحالي، 780 ألف زائر مقارنة مع 196 ألف زائر للفترة ذاتها من العام الماضي وبارتفاع مقداره 298% مما أدى لرفع الدخل السياحي إلى 633 مليون دينار خلال الربع الأول.