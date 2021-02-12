وزير السياحة والآثار: عودة الأراجيل ليس أولوية

احمد الرواشدة

العقبة – قال وزير السياحة والأثآر نايف الفايز إن بدء الحركة السياحية ستكون من المثلث الذهبي، مؤكدا أن هناك إجراءات تحفيزية وأخرى تنظيمية سيعلن عنها الأسبوع القادم.

وبين الفايز خلال لقاءه القطاع السياحي في العقبة بحضور رئيس سلطة العقبة الخاصة نايف بخيت ونواب المدينة وممثلو القطاع السياحي أن الوزارة ستعمل مع القطاع السياحي لوضع آلية لدعم القطاع من خلال صندوق دائم للقطاع السياحي خلال الحالات الطارئة المستقبلية ، وسينتفع منه جميع العاملين في القطاع، مؤكدا أن الوزارة تركيز على السياحة الداخلية ونبحث عن الفرص لاستقطاب السياح والمجموعات الخارجية وهي قريبة.

وبين أن عودة الكوفي شوب والأراجيل ستكون لحظة وجود أرقام مريحة من لجنة الأوبئة وليس أمرا ذات أولوية، لافتا الى أن الأيام الأخيرة شهدت زيادة في النسبة المئوية ونتطلع أن يكون اقل من 5 بالمائة حتى تستطيع السياحة العودة كما كانت عليه سابقا .

وبالنسبة لتحديد توقيت زمني لحركة الطيران الخارجية اشار الفايز الى انه لا يمكن تحديد موعد محدد لذلك ونبحث حاليا عن فرص تشاركية مع القطاع الخاص لتشجيع السياحة الداخلية والخارجية لكن ضمن بروتوكلات تطبق على كافة المنشأت العاملة في القطاع السياحي.

من جهته قال رئيس سلطة العقبة الاقتصادية نايف بخيت أن الضرر المباشر الذي تعرض له قطاع السياحة نتيجة جائحة كورونا، جعله من بين أكثر القطاعات تضررا في المملكة ، مؤكدا ان السلطة بالتعاون مع وزارة السياحة وهيئة تنشيط السياحة وضعت خططا استراتيجية لإعادة الحياة للقطاع السياحي حال انحسار الفيروس، اصدرت دليل الاشتراطات والارشادات والوقاية من جائحة كورونا واتخذت عدد من القرارات العاجلة بهدف التخفيف من خسائره في العقبة واستعادة عافيته، وإعادة تأهيل البنية التحتية للمرافق السياحية وصيانتها لتكون جاهزة لاستقبال السياح الاجانب والزوار المحليين الى العقبة .

واضاف ان السلطة تسعى لتطوير هذا القطاع من خلال تطويرالبرامج والمشاريع السياحية وتنفيذ عدد منها في المستقبل القريب مشيراً الى أهمية التنسيق والتشاور مع ممثلي القطاع ووضع الحلول المناسبة للتحديات والمشاكل التي تواجهه، وأنعكاس الخطط والبرامج التطويرية على تحسين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للمواطنين وتوفير فرص العمل للمجتمع المحلي وعودة القطاع السياحي لممارسة نشاطة بكل حيوية ونشاط .

وبين بخيت انه ومنذ توقف القطاع السياحي عن العمل بسبب جائحة كورونا قامت السلطة باستخدام استراتيجية الترويج الإلكتروني محليا وعالميا وبث رسائل طمأنينة إلى مختلف الأسواق العالمية التي تثق بالمنتج السياحي الأردني وتشجيعها على وضع العقبة على خارطتها السياحية .

وطالب رئيس لجنة السياحة لي مجلس النواب النائب عبيد ياسين بتمديد الاعفاءات للقطاع السياحي وعودة الطيران الداخلي بشكل منتظم بين عمان والعقبة، مؤكدا ان الغاء الحجر المنزلي سيعود بالنفع على القطاع السياحي وعودة السياحة الخارجية بشكل تدريجي .

واشار ياسين ان الخطر المالي والاقتصادي والمالي اكبر من الخطر الوبائي، ومشيرا ان العيش في المجهول اصبح امرا واقعا.

وطالب ممثلوا القطاع السياحي في العقبة باتخاذ اجراءات على ارض الواقع وحفظ حقوق أصحاب المنشأت السياحية وتبسيط التراخيص والاعفاءات ومنحها جزء من صندوق الدعم، مشيرين الى ان جزء كبير من هذه القطاعات لم يناله شيء من هذا الصندوق كما طالب بتفعيل السياحة الداخلية من خلال تسهيل الاجراءات على النقاط الجمركية وعودة حركة الطيران المحلي بين العقبة وعمان .

وناشدو بفتح المنشأت السياحية وتشجيع السياحة المحلية لتعود بالفائدة على المستثمرين بهذا القطاع خاصة في مدينة العقبة .