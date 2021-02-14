وزير السياحة يؤكد ضرورة التزام المنشآت ومرتاديها بالإجراءات الوقائية

عمان- أكد وزير السياحة والآثار، نايف حميدي الفايز، ضرورة التزام المنشآت السياحية كافة بالإجراءات الصحية الوقائية وشروط السلامة العامة، للمحافظة على الوضع الوبائي، وعدم تزايد الإصابات بفيروس كورونا.

وقال الوزير الفايز، خلال لقائه في مقر الوزارة، اليوم الأحد، بممثلي المطاعم السياحية والفنادق، إن الغالبية العظمى من المنشآت السياحية ملتزمة بالإجراءات الصحية والوقائية، ولكن هناك فئة بسيطة تجاوزت تلك الإجراءات، وعلينا جميعا التصدي لها ليستمر القطاع بعمله ولا نعود للإغلاقات السابقة.

وأضاف الفايز أن الإجراءات التي نفذتها الحكومة للتخفيف عن القطاعات وفتحها تدريجيا، وإلغاء حظر الجمعة وتمديد ساعات الحظر الليلي، تحتم علينا جميعا؛ منشآت ومواطنين، الالتزام بشروط السلامة العامة والتقيد بالإجراءات الصحية الوقائية.

وأشار الفايز إلى أن فرق الرقابة والتفتيش التابعة لوزارة السياحة والآثار والجهات المختصة الأخرى، مستمرة بتشديد الرقابة على المنشآت الفندقية والسياحية فيما يخص التقيد والالتزام بتدابير الوقاية والسلامة العامة ضمن التعليمات والأنظمة المنصوص عليها، موضحا أنه سيتم تحرير مخالفات بحق المنشآت المخالفة ضمن المقتضى القانوني والتي قد تصل الى إغلاق المنشأة.

–(بترا)