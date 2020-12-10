وزير السياحة يتفقد البقايا الأثرية التي اكتشفت في حفريات وسط البلد

عمان-الغد – تفقد وزير السياحة والاثار نايف الفايز، اليوم الخميس، موقع مشروع العبارة الصندوقية في منطقة وسط البلد، والذي تم اكتشاف بقايا أثرية فيه خلال عمليات الحفر التي تنفذها أمانة عمان.

ووجه الفايز خلال الزيارة التي رافقه فيها مدير عام دائرة الآثار العامة يزيد عليان، وجاءت للكشف الحسي على البقايا الأثرية التي ظهرت بالمشروع، بالعمل على تكثيف الايدي العاملة التي تقوم بعملية التنقيب عن البقايا الأثرية وتوثيقها، مشيراً الى انه تم الاخذ بعين الاعتبار بين مصلحة المدينة وحماية الآثار بحيث لا تؤثر أعمال التوثيق التي تقوم بها الدائرة على سير عمل المشروع قدر الإمكان.

بدوره، أكد عليان أن مديرية آثار العاصمة وفريقها الفني سيظل متابعاً للمشروع ومتواجداً بالموقع الى حين الانتهاء من أعمال المشروع وذلك بهدف حماية الآثار التي يمكن ان تظهر وتكتشف خلال العمل، مبينا أن دائرة الآثار ستقوم بفحص جميع المناطق التي تحتاج الى أعمال تنقيب ودراستها وتوثيقها حتى لو اضطر ذلك لتأجيل العمل بتلك المناطق.

من جهته، اوضح نائب أمين عمان المهندس نبيل الجريري، انه أثناء عمليات الحفر التي تقوم بها أمانة عمان لتنفيذ مشروع عبارة صندوقية في منطقة وسط البلد ظهرت البقايا الأثرية، مؤكدا ان الأمانة ستعمل على تقديم كافة التسهيلات لفريق التنقيب، لتمكينه من إنجاز مهامه على أكمل وجه.