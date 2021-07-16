وزير السياحة يناقش ملف ترشيح السلط لإدراجها ضمن قائمة اليونسكو للتراث العالمي

وزير السياحة يشارك بافتتاح الدورة 44 للجنة التراث العالمي

عمان -الغد – شارك وزير السياحة والآثار نايف حميدي الفايز، اليوم الجمعة، بحضور مدير عام دائرة الآثار العامة بالوكالة هشام العبادي، في افتتاح الدورة 44 للجنة التراث العالمي التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو)، التي تعقدها الصين افتراضيا عبر الإنترنت.

وتناقش الدورة التي حضر افتتاحها أيضا رئيس مجلس مفوضي سلطة إقليم البترا الدكتور سليمان الفرجات، ومفوض إدارة شؤون المحمية والسياحة في السلطة الدكتور إسماعيل أبو عامود، ومن هيئة موقع المغطس حسام حجازين، والعديد من مدراء المديريات في دائرة الآثار العامة، عدة أمور تتعلق بمواقع التراث العالمي، ومراجعة 39 ملفاً مرشحاً للإدراج على قائمة اليونسكو للتراث العالمي.

وفيما يخص الأردن ستناقش الدورة التي تُعقد خلال الفترة ما بين 16 الى 31 من شهر تموز الحالي، تقارير حالة الحفاظ على التراث في عدة مواقع أثرية بالمملكة، مدرجة على قائمة اليونسكو للتراث العالمي، كالبترا، وادي رم،المغطس، أم الرصاص، وملف ترشيح مدينة السلط لإدراجها ضمن قائمة التراث العالمي.