وزير الشباب والرياضة المصري يُعلن عودة مبدئية للنشاطات

القاهرة – أعلن وزير الشباب والرياضة المصري أشرف صبحي موعد عودة الأندية ومراكز الشباب فتح ابوابها في 15 حزيران (يونيو) الجاري لتجهيز وتطهير الملاعب واتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية، تمهيدا لعودة التمارين الجماعية والفردية في الأول من تموز (يوليو) المقبل، بعد تعليق المنافسات منذ اذار (مارس) بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

واشار الى ان بداية آب (اغسطس) المقبل سيكون موعدا مقترحا لعودة النشاط الرياضي كاملا، حيث ستحصل الأندية على فترة إعداد لمدة شهر قبل انطلاق المنافسات في مختلف الالعاب، مضيفا أن الموقف النهائي من موعد العودة سيتحدد الاسبوع المقبل.

وقال صبحي في تصريحات تلفزيونية، أن مجلس الوزراء في اجتماعه الاربعاء ناقش سبل عودة النشاط الرياضي في اطار حرص الدولة علي عودة الشباب لممارسة النشاط الرياضي مرة أخرى، ولكن بإجراءات احترازية محددة، بتواجد وحدة طبية داخل كل مؤسسة رياضية. (أ ف ب)