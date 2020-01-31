وزير الشباب وخبراء يبحثون آليات استثمار بيوت ومعسكرات الشباب

عمان – الغد – قال وزير الشباب د. فارس البريزات إن وزارة الشباب لديها من المنشآت الشبابية والرياضة ما يستوجب العمل على إعادة تأهيلها واستثمارا بالشكل الذي يقدم الخدمة الشبابية الأفضل.

واضاف خلال لقائه أمس مجموعة من خبراء التسويق والاستثمار في القطاع الحكومي، بحضور أمين عام وزارة الشباب بالوكالة وليد النسور ومدراء المدن الرياضية، ان المنشآت الشبابية التابعة للوزارة من المدن الرياضية والمجمعات والصالات ومعسكرات وبيوت الشباب، مؤهلة لتحقيق عائد مادي يخدم الشباب الأردني، إذا استثمرت بالطريقة الصحيحة.

وبين بريزات ان هذا اللقاء الذي يجمع خبراء في الاستثمار من مختلف مؤسسات الدولة خلص إلى ضرورة اجراء دراسة لواقع المنشآت ومرافقها والأهداف التي تصبو إليها للوصول إلى ما يناسبها من فرص استثمارية.