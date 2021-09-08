وزير الشباب يحتفي بإنجازات أبطال بارالمبيك طوكيو 2020

عمان – شارك وزير الشباب محمد النابلسي في الحفل الذي نظمته اللجنة البارالمبية الأردنية، اليوم الأربعاء، في عمان، على شرف البعثة الأردنية العائدة من طوكيو عبر إسطنبول بعد مشاركتها في النسخة 16 لدورة الألعاب البارالمبية “بارالمبيك طوكيو 2020”.

والتقى النابلسي رئيس وأعضاء اللجنة البارالمبية، بحضور أمين عام اللجنة الأولمبية ناصر المجالي، حيث أثنى على ما حققته البعثة الأردنية من إنجازات رياضية والتي تضاف إلى سلسلة إنجازات الوطن في جميع المجالات. وأكد النابلسي أن ما تحقق في “بارالمبيك طوكيو”، هو نتاج جهود بذلت عبر أربعة عقود من قبل منظومة اللجنة البارالمبية، مشيرا إلى أن هؤلاء النشامى والنشميات يستحقون من وزارة الشباب وباقي قطاعات الدولة ومؤسسات القطاع الخاص المزيد من الدعم والمساندة ليكونوا الأفضل بالمرحلة المقبلة، وبصورة أوسع في “بارالمبيك باريس” عام 2024.

وثمن رئيس اللجنة البارالمبية الأردنية، الدكتور حسين أبو الرز، وأمين عام اللجنة مها البرغوثي، وأعضاء اللجنة وأسرتها، مبادرة وزير الشباب ودعمه واهتمامه وتأكيده على ضرورة تعميق الشراكة الاستراتيجية بين وزارة الشباب واللجنة البارالمبية.–(بترا)