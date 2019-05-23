وزير الشباب يزور الفيصلي والوحدات مهنئا بالدوري والانتخابات

عمان-الغد– زار وزير الثقافة ووزير الشباب الدكتور محمد أبو رمان، يرافقه عدد من قيادات الوزارة، مقر النادي الفيصلي مهنئا بحصول “الأزرق” على بطولة الدوري، وكان في استقباله رئيس النادي بكر سلطان العدوان وأعضاء الهيئة الإدارية.

وأكد أبو رمان أن حصول الفيصلي على لقب الدوري ليس غريبا، كون الفيصلي من الأندية الرائدة والعريقة على المستويين العربي والآسيوي، مثمنا الدور الكبير لجماهير النادي في التشجيع ودعم اللاعبين حتى آخر مباراة، ومؤكدا رسالة وزارة الشباب الواضحة بالوقوف الى جانب الأندية، وضرورة أن يكون التشجيع مثاليا وأن لا يتحول الى عنف من خلال تنمية الثقافة الرياضية بين جماهير كرة القدم.

ومن جانبه، شكر رئيس النادي الفيصلي بكر سلطان العدوان الوزير أبو رمان، وأثنى على رسالة وزارة الشباب في دعم الأندية واهتمام الوزارة المميز في الآونة الأخيرة، بدعم الحركة الشبابية الأردنية والتطور الكبير الملموس فيها.

وزير الشباب د.محمد أبو رمان يتوسط إدارة النادي الفيصلي – (من المصدر)



زيارة الوحدات

وواصل أبو رمان ورفاقه جولتهم بزيارة الى نادي الوحدات مباركا بنجاح العملية الانتخابية التي جرت مؤخرا، وكان في استقبال أبو رمان رئيس النادي الدكتور بشار الحوامدة وأعضاء الهيئة الإدارية للنادي.

وقال أبو رمان “إن المنافسة الشريفة بالانتخابات تعزز مفهوم الوعي الجماهيري والعرس الديمقراطي أثناء الانتخابات”.

وأكد ابو رمان أن الوحدات يتميز بالنشاطات الرياضية والثقافية والاجتماعية، شاكرا النادي على رفده ودعمه للمنتخبات الوطنية، منوها إلى أن الوحدات من الأندية القوية وصاحب قاعدة جماهيرية كبيرة.

وحرص أبو رمان والحوامدة على متابعة تدريبات لاعبي الوحدات، حاثين على أن يكون اللقب الآسيوي أردنيا من خلال الوحدات أو الجزيرة.

ومن جانبه، رحب الحوامدة بوزير الشباب، وأكد حرص مجلس الإدارة على العودة الى منصات التتويج واستقطاب لاعبين على مستوى عال مع زيادة الاهتمام بالفئات العمرية المختلفة.