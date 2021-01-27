وزير الشباب يشيد بدور هيئة رواد الحركة الرياضية والشبابية

عمان – الغد – أثنى محمد فارس النابلسي وزير الشباب على الجهود الكبيرة التي تقوم بها هيئة رواد الحركة الرياضية والشبابية في دعم وإبراز الحركة الرياضية والشبابية في المجالات كافة، مؤكدا حرص الوزارة على دعم مثل هذه الهيئات لتفعيل دورها وإبراز مكانتها، مشيدا بما قامت وتقوم به منظومة هيئة الرواد في توثيق مسيرة الحركة الرياضية والشبابية تزامنا مع احتفالية مئوية الدولة الأردنية (1921-2021).

وكان النابلسي يتحدث بحضور وزير الشباب الأسبق المهندس هشام الشراري خلال إستقباله في مكتبه وفدا مثل هيئة الرواد ضم السادة محمد جميل أبو الطيب (رئيس الهيئة)، الفريق اول الركن المتقاعد د. غازي الطيب (نائب الرئيس)، محمد قدري حسن (أمين السر الناطق الإعلامي)، وقاص التل (أمين الصندوق)، حكم جرار (رئيس اللجنة الاجتماعية)، القاضي المتقاعد عبد اللطيف التلي وبسام حداد.

واستمع وزير الشباب إلى إيجاز قدمه رئيس الهيئة عن انشطتها وتفاعلها مع الحركة الرياضية والشبابية، مشيدا بتضحيات وإنجازات رواد الحركة الرياضية والشبابية على امتداد سلسلة من العقود منذ عهد الإمارة والإستقلال حتى يومنا هذا مباركا إحتفالية المملكة بمئويتها الأولى.

واستذكر الحضور ما جاء على لسان رئيس الوزراء د. بشر الخصاونة والذي خصص جانبا من رده على النواب في جلسة الثقة قبل إسبوعين مؤكدا أن الحكومة، تعكف على وضع خطط تنفيذية بالتشارك مع جميع الوزارات والجهات المعنيّة، والشباب أنفسهم، لتنفيذ محاور الاستراتيجية الوطنية للشباب للأعوام 2019 – 2025م، والتي تهدف إلى تمكين الشباب فكريّاً واقتصادياً، ودعم المبتكرين والرياديين منهم، وتعزيز ريادة الأعمال وتأهيلهم لدخول سوق العمل، ودعم المبادرات الشبابيّة وتوطينها في مراكز الشباب، لتسهم بشكل فعّال في التنمية بمختلف أشكالها، وتوجه الحكومة إلى إمكانيّة تحويل المجمّعات الرياضية التابعة لوزارة الشباب إلى نواة مدن شبابيّة، لتكون هناك مدينة للشباب في كل محافظة، بالإضافة إلى الاستمرار في دعم الحركة الرياضيّة، من أندية ومنتخبات وطنيّة، في مختلف الأنشطة والألعاب.

وبحسب الزميل محمد قدري حسن أمين السر الناطق الإعلامي لهيئة الرواد فقد رحب وزير الشباب بتلبية الدعوى التي تلقاها لزيارة مقر هيئة رواد الحركة الرياضية والشبابية في أقرب فرصة ممكنة.

يشار إلى ان وفد هيئة الرواد أهدى وزير الشباب مجموعة من إصدارات ووثائق الهيئة التي تحاكي مسيرة الشباب والرياضة على إمتداد 100 عام.