وزير الشباب يعلن استمرار بطولة الاستقلال سنويا

عمان -الغد – التقى وزير الثقافة ووزير الشباب الدكتور محمد أبو رمان في مدينة الحسين للشباب، الفرق المتأهلة من كافة المحافظات إلى نهائيات بطولة الاستقلال الرمضانية.

وقال أبو رمان في كلمته الترحيبية بعد تهنئة الفرق على جهودها ومثابرتها، إن الوزارة عملت على تذليل جميع العقبات أمام الفرق المشاركة لانجاح البطولة وتطوير الرياضة الشعبية بتقديم الدعم والمساندة لجميع الفرق في المحافظات، مؤكدا ان وصول 12 فريقا بعد منافسة شديدة بين 1002 فريق يظهر حجم الجهد للفرق لاجتياز المراحل الأولية من البطولة والسعي لاعتلاء منصات التتويج في البطولة.

وأكد أبو رمان عزم الوزارة على الاستمرار والتطور في عملية بناء شباب وشابات الوطن وتطوير قطاع الرياضة، من خلال رفد المنتخبات الوطنية باللاعبين، منوها ان مشاركة عشرة آلاف شاب بالبطولة يعتبر إنجازا كبيرا لوزارة الشباب، معلنا استمرار البطولة بالسنوات القادمة.

واشاد أبو رمان بالدور الاستثنائي لكوادر الأمن العام والدفاع المدني والحكام لمساهمتها بإنجاح البطولة، مطالبا الفرق المتأهلة بضرورة المحافظة على الروح الرياضية وان النجاح الكبير للبطولة يساهم بنقلها لكثير من الدول العربية كأنموذج متميز.

من جانبه قال مدير الاعلام والاتصال الناطق الاعلامي بوزارة الشباب عمر العزام، ان النجاح الكبير للبطولة يساعد على استمرار انشاء وتطور الفرق الشعبية في الالوية والمحافظات، ويساهم بمعرفة الشباب لأهمية ما يفعله بأوقات الفراغ، داعيا الشباب للانتساب الى المراكز الشبابية لإثراء العمل الشبابي وتنمية الصفات القيادية والمساهمة بافكار جديدة خلاقة تعود بالفائدة على الشباب بخاصة وعلى المجتمع بأسره بعامة.

إلى ذلك، انطلقت مساء يوم الاحد فعاليات نهائي بطولة الاستقلال الرمضانية التي تقيمها وزارة الشباب ضمن مبادرة أردن النخوة، والتي ستجرى على نظام الدوري خلال الأيام القادمة، ليتم تتويج الفريق الفائز بطلا لبطولة الاستقلال الرمضانية الأولى.