وزير الشباب يفتتح المقر الجديد لنادي أم نوارة

عمان- الغد – إفتتح وزير الشباب وزير الثقافة د. محمد أبو رمان، اليوم الأربعاء، المقر الجديد لنادي أم نوارة الرياضي في منطقة أم نوارة بعمان ذات الكثافة السكانية العالية، بحضور عدد من المسؤولين والوجهاء وأبناء المجتمع المحلي في المنطقة.

وإشتمل الحفل الذي تولى عرافته الزميل الاعلامي محمد قدري حسن، على كلمة ترحيبية من رئيس النادي، وكلمة توجيهية لوزير الشباب اعقبها تكريم المتفوقين من طلبة التوجيهين وتقديم درع تكريمي لراعي الحفل.

واستمع الوزير الى شرح مفصل من الزميل محمد معالي رئيس النادي، عن خطوة إنتقال نشاطات النادي للمقر الجديد والتوسع فيها، والتي تلبي حاجات ورغبات الأعضاء وعائلاتهم والمجتمع المحلي، في جو صحي وآمن يعزز الولاء والانتماء للوطن وقائد الوطن، بعيدا عن مخاطر التطرف والإنحراف والمخدرات، من خلال المرافق والخدمات التي يضعها في خدمة المجتمع المحلي وأعضاء النادي، من شاشة لعرض المباريات وطاولات تنس الطاولة والبلياردو، وتعزيز النشاط الاجتماعي ايضاً من خلال تخصيص قاعة للمناسبات الاجتماعية المختلفة لأهل المنطقة، وفتح الأبواب أمام الجميع للمشاركة في اللجان المساعدة وفي مقدمتها الرياضية والمرأة.

من جانبه، ثمن الوزير جهود النادي في التصدي لخدمة مجتمعه المحلي بكافة شرائحه، داعيا إلى تصعيد وتيرة العمل النسائي وايجاد مساحات أوسع لهذا القطاع، واعدا بدعم النادي وادارته ونشاطاتة بما يمكنه من تحقيق الأهداف الخيرة التي يسعى اليها.

يذكر أن نادي أم نوارة تأسس في العام 2010، وينتسب لأربعة اتحادات رياضية هي الريشة الطائرة والعاب القوى والبلياردو والسنوكر وكرة القدم، ويشرف على 4 مراكز واعدين وواعدات بكرة السلة والقدم.

وفي الختام، هنأ الوزير الطلبة المتفوقين في الثانوية العامة “التوجيهي”، وقام بتوزيع الدروع وشهادات التقدير على مستحقيها من طلبة المنطقة المتفوقين في الثانوية العامة لهذا العام.

وحضر الإحتفال مدير شباب العاصمة خالد مصطفى، ومساعد متصرف لواء القويسمة ضامن العجارمة، وبعض المسؤولين وجمع غفير من أبناء المجتمع المحلي.