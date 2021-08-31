وزير الشباب يقبل استقالة “إدارية الفيصلي”

عمان-الغد- قبل وزير الشباب محمد النابلسي، مساء الثلاثاء، استقالة الهيئة الإدارية المؤقتة للنادي الفيصلي.

وأضافت الوزارة في بيان لها، أنه تم تعيين هيئة إدارية مؤقتة جديدة من موظفي الوزارة سيعلن عنها خلال الأيام القادمة لإدارة النادي في المرحلة المقبلة.

ووجه الوزير للجنة التحقيق بالإسراع في إنجاز تقريرها، ليصار لاحقا إلى إرساله إلى اللجنة المؤقتة الجديدة لتنفيذ ما يأتي فيه من توصيات، إضافة إلى التوجيه بضرورة العمل على توفيق النظام الداخلي للنادي مع نظام ترخيص وتسجيل الأندية والهيئات الشبابية رقم (33) لسنة 2005 وتعديلاته، مع ضرورة مراجعة رسوم العضوية والانتساب وفتح باب العضوية في الهيئة العامة.

وفي وقت سابق اليوم قدم بكر العدوان رئيس النادي الفيصلي، وأعضاء مجلس الإدارة اليوم الثلاثاء إستقالتهم رسميا إلى وزير الشباب، والتي جاءت بعد الضغوطات الكبيرة التي مارستها جماهير النادي، في الأيام الماضية، من خلال الوقفات الإحتجاجية، أمام مقر النادي في غمدان ، ووزارة الشباب، داخل حرم مدينة الحسين للشباب، حيث طالبت جماهير النادي، العدوان ومجلس الإدارة تقديم إستقالاتهم بعد النتائج غير المرضية التي مني بها الفريق في دوري أندية المحترفين.

وكانت مجموعة من الهيئات العامة للنادي قدمت شكوى رسمية إلى وزير الشباب، أوضحت من خلالها العديد من التجاوزات التي مارسها مجلس إدارة النادي في الفترة السابقة حسب ما جاء في الشكوى.