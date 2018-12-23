عمان – الغد – جمع بيت شباب عمان وزير الشباب الدكتور محمد أبو رمان وأمين عام الوزارة الدكتور ثابت النابلسي ومجموعة من مدراء الوزارة ذوي الاختصاص، برؤساء المراكز الشبابية من مختلف محافظات المملكة، بهدف التحاور والتواصل فيما بين مشرفي المراكز والقيادات العاملة بالوزارة، للعمل ضمن جلسات عصف ذهني على تنمية مهارات وقدرات العاملين مع الشباب في الميدان وإعداد قيادات شبابية قادرة على تطوير عمل المراكز الشبابية .

تطوير قدرات العاملين

وأكد أبو رمان أن الهدف الرئيس من عقد الشراكات مع مؤسسات المجمتع المدني والحكومي هو تطوير قدرات العاملين مع القطاع الشبابي باعتباره العمود الفقري للمجتمعات الناجحة، مؤكدا على اهمية استقطاب شباب المجتمعات المحلية من خلال استمرارية الانشطة وتميزها على مدار العام.

وأشار ابو رمان الى ضرورة تأهيل جميع المراكز الشبابية لاستقبال المبادرات داخل المراكز في ظل سعي الوزارة الحثيث لان تُنوع المراكز نشاطاتها لبناء برلمان شبابي وحكومة ظل شبابية، قادرة على بناء الشباب سياسيا وثقافيا واقتصاديا ووطنيا، لرفد الحكومات مستقبلا بالكفاءات .

وإستمع أبو رمان من رؤساء مراكز الشباب والشابات لشروح عن الخدمات المقدمة للشباب بالمراكز الشبابية وواقع المراكز واحتياجاتها وسبل تطوير عملها .