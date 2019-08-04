وزير الشباب يلتقي رئيس نادي دي لاسال

عمان – الغد – إلتقى وزير الثقافة وزير الشباب الدكتور محمد أبو رمان، رئيس نادي دي لاسال الفرير جابي غزاوي، اليوم الأحد، بحضور المدير الفني لفريق الكرة الطائرة في النادي فواز زهران، حيث تحدث الوزير حول أهمية تنشيط رياضية المرأة ودعم الفرق النسوية في الأندية.

وأكد الدكتور أبو رمان، أن الوزارة تدعم نشاطات الأندية، داعيا أسرة نادي دي لاسال إلى التريث في اتخاذ أي قرار بشأن فريق طائرة السيدات، مشيرا الى التواصل مع الأمين العام للجنة الأولمبية ناصر المجالي، من أجل إيجاد حل يرضي جميع الأطراف.

بدوره طالب رئيس نادي دي لاسال، غزاوي، دعم الأندية وتشجيعها من قبل الإتحادات الرياضية، مبديا إستغرابه من إقامة دوري “طائرة” السيدات خلال 20 يوم، ما كلف النادي الكثير، مشيرا إلى غياب “العدالة” عن مسألة إستخدام الأندية للقاعات الرياضية التابعة لوزارة الشباب، موجها الشكر للوزير على إهتمامه بقضية فريق دي لاسال.

وطالب المدرب زهران، بمشاركة فريق نادي د في الدورة العربية للسيدات في الشارقة كون الفريق حاصل على بطولة الدوري 2018، وعن معاناة حجز الاندية لصالات حيث تتدخل احيانا المزاجية والواسطة.

بدورة اكد الوزير على التواصل مع الامين العام للجنة الأولمبية ناصرالمجالي لايجاد حل يرضي كافة الاطراف، مؤكدا على اهمية ان يتواصل دعم وحضور المرأة عبر الفرق الرياضية بمختلف الالعاب.